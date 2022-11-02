Казахстан: выборы с предсказуемым финалом

20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы, которые завершат трудный политический год. Динамика процессов, происходивших в стране, беспрецедентна: от трагических январских событий до референдума по поправкам в Конституцию и, наконец, к выборам президента на новый семилетний срок. Деформация управленческой модели, основанной на присутствии двух центров принятия решения, окончательно демонтируется. Но контуры новой системы организации властных институтов пока еще прочерчены только в самом общем виде. Вопрос в том, как задуманное будет реализовано на практике.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев в своем послании к народу Казахстана 1 сентября 2022 года предложил провести внеочередные президентские выборы, при том, что максимальное число президентских сроков сокращается с двух до одного, а срок президентства увеличивается с пяти до семи лет.

Казахстанцы привыкли к тому, что выборы всех уровней проводятся вне графика, так что сам по себе "внеочередной" характер избирательной кампании никого особо не удивил. Новации в политической системе страны должны быть закреплены и на персональном уровне. Тут все логично. Тем более имя победителя известно уже на старте. Среди кандидатов нет ни одной фигуры, которая могла бы составить реальную конкуренцию действующему президенту Казахстана.

Директор института, почетный аграрий, член Комиссии по делам женщин - все эти кандидаты будут играть роль "группы сопровождения" для кандидата номер 1 и работать в строго очерченных электоральных нишах.

Нурлан Ауесбаев – руководитель астанинского отделения ОСДП (при этом выходец с юга страны) на роль главного оппонента Токаева также не тянет, поскольку как самостоятельная фигура в масштабах всей страны широкой известности не имеет, а консолидировать протестный электорат вокруг себя и не собирается. Хорошо уже, что ОСДП хотя бы выдвинула своего кандидата.

Программа Ауесбаева выдержана в традиционном популистском ключе старого "Ак жола" - "Свобода, Справедливость, Солидарность!". Набор благих пожеланий и предложений понятен заранее: против коррупции, олигархов, президент должен выполнять представительские функции, постепенная национализация отраслей, занятых добычей и экспортом природных ископаемых, неучастие в агрессивных военных блоках, разработка и поддержание программ, способствующих ядерному разоружению и демилитаризации.

Уверен, что за меня проголосует больше 118 тысяч человек, потому что меня народ поддерживает. Сколько процентов голосов я наберу, покажет время. Я думаю, что наберем хорошие голоса,

- такая вот уверенность в собственных силах.

Гораздо интереснее понаблюдать за подготовкой к выборам команды действующего президента страны. На этот раз Токаев выдвигается от широкой общественной коалиции "За реформы Токаева". Это, кстати, признак последовательности в реализации задуманных реформ. Президент для народа – президент от народа. В эту коалицию вошли: правящая партия Amanat, Народная партия Казахстана (левые), "Ак жол" (правые), "Организация ветеранов", Республиканское молодежное объединение Qazaqstan team, "Совет генералов", "Казахстанский союз спортсменов" и другие структуры.

Представлены все целевые группы: молодежь, ветераны, генералы, парламентские политические партии и спортсмены.

По замыслу политтехнологов коллективная поддержка лидера должна укрепить его позиционирование как "народного президента", в соответствии с предвыборной программой. Тем более в отличие от прошлых выборов ресурс поддержки со стороны первого президента использоваться не будет. Ключевыми фигурами президентской команды в рамках электоральной кампании остаются Ерлан Карин и Маулен Ашимбаев. Новых лиц в ближнем круге (с позиций работы по линии политических технологий) за время первого срока практически не появилось.

Концепция президентской платформы была существенно скорректирована с учетом текущих реалий.

28 октября президент Казахстана выступил с предвыборной программой, в которой указано более 170 задач. Токаев заявил, что в случае переизбрания будет опираться на три основных принципа: справедливое государство, справедливая экономика и справедливое общество. Стратегический посыл обозначен и в названии платформы - "Справедливый Казахстан. Для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

Ее ключевой посыл — строительство справедливого государства. Акцент был сделан на достижение конкретных практических результатов, ориентированных на "обеспечение социальной справедливости" - расширение охвата социальной помощью малообеспеченных и многодетных семей, жесткий контроль над ходом строительства и распределением доступного жилья, реформу пенсионной системы, оптимизацию госуправления.

Как пример, с 2024 года в Казахстане начнется реализация инициативы "Нацфонд — детям", в рамках которой будет обеспечено ежегодное перечисление в общественный фонд "Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана") не менее семи процентов от чистого дохода национального фонда "Самрук-Қазына".

На развитие социальной сферы будет направлено свыше 2 трлн тенге, в строй будет введено 40 тыс. арендных квартир для малообеспеченных и многодетных семей. Также предвыборной программой предусмотрено обеспечение порядка 40 тыс. собственников аварийного и ветхого жилья новыми квартирами.

Стратегическая линия прочерчена вполне четко – вместо долгосрочных программ развития (2030, 2050) выдвигаются инициативы, результаты которых можно будет ощутить уже в ближайшие два-три года. Плюс, опора на молодежь как главный ресурс развития.

С точки зрения преемственности с линией первого президента бросаются в глаза две позиции – сохранение курса на вхождение в тридцатку наиболее развитых стран мира и линия на овладение тремя языками. Внедрение трехъязычия будет продолжено с упором на изучение казахского языка, преподавание общественных дисциплин на казахском и русском языках и постепенное овладение английским языком.

Внешнеполитическая часть программы выдержана в духе "новой казахстанской дипломатии" - дружим со всеми, боремся за мир и ядерное разоружение, полная поддержка интеграционным инициативам всех уровней и масштабов. От опытного дипломата Токаева можно было ожидать только подобный подход.

Что Россия может ожидать от предстоящих выборов? Вопрос сложный и неочевидный. С учетом предсказуемой победы действующего лидера, особый интерес будут вызывать оценки со стороны участников кампании в отношении России, ЕАЭС и ОДКБ. Публичные заявления казахстанского лидера о приоритетах в языковой политике и отношении к националистическим силам в стране.

Впрочем, местные эксперты уже сейчас указывают на то, что доминирующая риторика избирательной кампании может сильно отличаться от поствыборной практики.

Насколько справедливо подобное утверждение – покажет время.