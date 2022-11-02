В школах Дагестана введут занятия по бадминтону 

2 ноя. 16:50

Уроки бадминтона будут вводиться в дагестанских школах, информирует пресс-служба Минобрнауки региона. Уточняется, что занятия сначала опробуют в 20 пилотных школах.

«В Дагестане проект планируется реализовывать на базе 20 пилотных школ. Реализацию Федеральной программы «Бадминтон в школу» обсудили на семинаре во Дворце спорта имени Г. Гайдарбекова. Для преподавателей физкультуры провели мастер-классы по бадминтону, педагоги получили методические рекомендации по ведению занятий и инвентарь», - говорится в сообщении.

В образовательном ведомстве отметили также, что занятия будут организованы при поддержке Минобрнауки Дагестана и Федерации бадминтона региона.