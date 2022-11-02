В США приветствуют возвращение России в "зерновую сделку"

2 ноя. 16:46

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд приветствует восстановление участия России в "зерновой сделке". Об этом она заявила в интервью CNN This Morning.

Томас-Гринфилд отметила, что была рада услышать эту новость и хочет в первую очередь поблагодарить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"В частности, за то, что он продолжает вести переговоры по этой важной сделке, потому что она обеспечивает мир необходимым продовольствием", - цитирует РИА Новости американского постпреда.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле.

Россия сообщила 29 октября о приостановке участия в "зерновой сделке", а сегодня проинформировала о возобновлении своего участия в ней.