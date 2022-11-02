ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

2 ноя. 16:28

Сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта, - сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

"УФСБ России по Ставропольскому краю предотвратила противоправную деятельность жителя города Ставрополя, причастного к приготовлению к совершению террористического акта на территории края", - говорится в сообщении.

Подозреваемый, действуя по заданию представителей украинской националистической организации, планировал совершить поджог одного из административных зданий, расположенного на территории Ставропольского края.

Злоумышленник изготовил самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике на территории лесного массива, однако реализовать преступный умысел в связи с задержанием ему не удалось, - добавили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к теракту", подозреваемый задержан.