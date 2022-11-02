УЕФА перечислил "Карабаху" 1,3 млн евро

2 ноя. 16:12

Агдамский футбольный клуб "Карабах" получил от Союза европейских футбольных Ассоциаций (УЕФА) 1 294 000 евро (примерно 2,2 млн манатов). Об этом сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как отмечается, УЕФА перечислил эти деньги "скакунам" за победы в матчах группового этапа Лиги Европы.

Ранее "Карабах" обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Конференций. В случае положительного исхода матча с "Фрайбургом" агдмацы сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, встреча 6-го тура группового этапа Лиги Европы между "Карабахом" и "Фрайбургом" состоится в Баку 3 ноября.