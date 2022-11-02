Со свалкой в природоохранной зоне Ставрополья будет разбираться суд

2 ноя. 16:12

Прокуратура Ставропольского края добилась возбуждения уголовного дела по факту порчи земли из-за складирования опасных отходов в природоохранной зоне Андроповского округа Ставрополья, сообщает пресс-служба ведомства региона.

"С мая по июнь этого года местный житель организовал несанкционированную свалку отходов 3 класса опасности из шламов очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов в границах села Куршава, в природоохранной зоне реки Суркуль", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Площадь загрязнения составила около 374 квадратных метра.

"В ходе проверки правоохранительными органами не было проведено почвенно-экологическое исследование, необоснованно вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратурой оно было отменено, материал отправлен на дополнительную проверку", - отметили в пресс-службе.

Следствием было установлено, что вред, причиненный почвам составил более 78,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "порча земли".