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Самосвал врезался в ограждение частного дома в Атырау 

Самосвал врезался в ограждение частного дома в Атырау 

Грузовик КамАЗ врезался в ограждение частного дома в одном из микрорайонов города Атырау 
"1 ноября около 16.00 часов КамАЗ организации, отвечающей за чистоту города, врезался в электрический столб в микрорайоне Атырау, после чего столкнулся с ограждением одного из жилых домов и автомобилем внутри двора", - говорится в сообщении департамента полиции. 
Правоохранители установили, что водитель автомобиля 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. 
По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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