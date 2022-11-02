Самосвал врезался в ограждение частного дома в Атырау 

2 ноя. 16:03

Грузовик КамАЗ врезался в ограждение частного дома в одном из микрорайонов города Атырау

"1 ноября около 16.00 часов КамАЗ организации, отвечающей за чистоту города, врезался в электрический столб в микрорайоне Атырау, после чего столкнулся с ограждением одного из жилых домов и автомобилем внутри двора", - говорится в сообщении департамента полиции.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.