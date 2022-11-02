В Ялте стартовало строительство крупного медицинского центра

2 ноя. 15:53

В Ялте начали строить 14-ти этажный многопрофильный медицинский центр, - сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города-курорта Янина Павленко.

Медцентр площадью 73 200 тыс кв м будет возведен на улице Мицко, сейчас там устанавливают сваи и прокладывают сети водоотведения, а с нового года приступят к строительству фундамента и наружным сетям. Возведение каркаса здания планируется на конец 2023 года.

Не забыли и о будущих сотрудниках центра – для них планируется постройка 17-этажного жилого комплекса на 300 квартир, общая площадь которого составит 25 234 тыс кв м, - написала градоначальник.