Апелляционный суд в Грузии оставил в силе решение по бывшему гендиректору "Рустави 2"

2 ноя. 15:25

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему генеральному директору телекомпании "Рустави 2", основателю и владельцу телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.

Ранее суд приговорил Гварамию к 3,5 годам тюрьмы за растрату средств ТВ.

"Признать Нику Гварамию виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 220 уголовного кодекса Грузии, и в качестве меры и размера наказания избрать для него лишение свободы сроком на три года и шесть месяцев", - зачитал приговор судья Тбилисского апелляционного суда Мераб Джорбенадзе.

Судья также сообщил, что Гварамия вправе обжаловать решение в Верховном суде Грузии, а также обратиться с просьбой о помиловании к президенту, передает ТАСС.