Мишустин: российские аграрии установили новый рекорд урожая зерна

2 ноя. 15:24

Россия добилась нового рекорда по сбору зерна: на сегодняшний день намолочено 150 млн т, - заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Агропромышленный комплекс в этом году показывает отличные результаты. Достигнут новый рекорд по зерновым. Уже намолочено 150 млн т зерна", - сказал глава кабмина, отметив, что хороший прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года виден по сбору картофеля, тепличных овощей, фруктов, а также сои и рапса, передает ТАСС.

"Такие итоги - надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России. Ну и, конечно, новых урожаев в будущем году", - уверен премьер.

"Нужно помочь агробизнесу и с обновлением техники, оборудования отечественного производства. Ну и также - в полном объеме и вовремя довести до сельхозпроизводителей средства государственной поддержки", - отметил председатель правительства, напомнив, что в текущем году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства направили около 380 млрд рублей.