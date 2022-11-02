В Табасаранском районе Дагестана будет прекращено незаконное строительство

2 ноя. 15:10

Природоохранный прокурор выявил незаконное строительство на земельном участке на берегу реки в Табасаранском районе Дагестана, - сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В собственности гражданина находится незаконно сформированный участок площадью 1200 кв м, часть которого расположена в береговой полосе реки Ханагчай. На этой земле возводится четырехэтажное здание, - передает "АиФ-Дагестан".

Чтобы возвратить земли водного фонда в собственность государства и не допустить на них проведения незаконных строительных работ, природоохранный прокурор обратился в суд. Сейчас его иск находится на рассмотрении.