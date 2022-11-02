В Казахстане смягчили наказания для 1,5 тыс граждан, участвовавших в беспорядках

2 ноя. 14:59

Власти Казахстана приняли решение смягчить наказания для 1,5 тыс участников беспорядков, произошедших в начале января 2022 года. Закон "Об амнистии" подписал 2 ноября президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает его пресс-служба.

Документ предусматривает прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от наказания осужденных по таким деяниям, а также снятие судимости с отбывших наказание, передает ТАСС.

При этом лицам, совершившим тяжкие преступления, сократили наказания на три четверти, а особо тяжкие - наполовину.