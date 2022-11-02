Кабмин РФ поддержит турбизнес Крыма финансами

2 ноя. 14:56

Правительство России направит свыше 1,6 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму и Севастополе, сообщил сегодня на заседании Кабмина РФ премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сейчас туристическому бизнесу в Крыму и в Севастополе в связи со сложившейся ситуацией приходится нелегко. Чтобы предприниматели могли и дальше вести бизнес, сохранять рабочие места, им необходима государственная поддержка. Направим в эти российские субъекты свыше 1 млрд 600 млн рублей", - сказал глава правительства, передает ТАСС.