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Иран заключит с "Газпромом" соглашения на $40 млрд 

Иран заключит с &quot;Газпромом&quot; соглашения на $40 млрд 

Иран планирует в декабре 2022 года заключить с российской компанией "Газпром" ряд соглашений об инвестициях в нефтегазовый сектор исламской республики на сумму $40 млрд, сообщил  заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари, 
По словам замминистра, инвестиции в размере $6,5 млрд, о которых говорилось в ранее подписанном меморандуме о взаимопонимании, обрели форму контракта. "Надеемся, остальные меморандумы на $40 млрд будут конвертированы в контракты в следующем месяце, переговоры продолжаются", - цитирует Сафари ISNA.

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