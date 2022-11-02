Иран заключит с "Газпромом" соглашения на $40 млрд 

2 ноя. 14:53

Иран планирует в декабре 2022 года заключить с российской компанией "Газпром" ряд соглашений об инвестициях в нефтегазовый сектор исламской республики на сумму $40 млрд, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари,

По словам замминистра, инвестиции в размере $6,5 млрд, о которых говорилось в ранее подписанном меморандуме о взаимопонимании, обрели форму контракта. "Надеемся, остальные меморандумы на $40 млрд будут конвертированы в контракты в следующем месяце, переговоры продолжаются", - цитирует Сафари ISNA.