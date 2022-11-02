Власти Туркменистана планируют открыть в Ашхабаде Русский театр

2 ноя. 14:39

Глава верхней палаты парламента Туркменистана, экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в Ашхабаде откроют Русский драматический театр и туркмено-российский университет.

"Через культуру, искусству и науку, образование мы сможем обогатить стратегию и содержание нашего партнерства. В связи с этим хотел бы особо подчеркнуть высокоуважительное отношение к русскому языку, литературе, культурным и духовным ценностям русского народа в Туркменистане", - заявил Бердымухамедов, выступая в Совете Федерации РФ, передает РИА Новости.

В Туркменистане сегодня работают десятки школ с преподаванием на русском языке, функционирует "единственная в своем роде туркмено-российская школа имени Пушкина", а русский язык преподается во всех средних общеобразовательных и высших учебных заведениях страны.

"Мы уже работаем над проектированием и строительством в будущем Русского драматического театра в Ашхабаде. Обсуждаем и вопросы, связанные с созданием туркмено-российского университета", - добавил он, предложив российским коллегам рассмотреть возможность тесного межпарламентского взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.