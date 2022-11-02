До конца года в Турции отдохнут пять миллионов россиян

2 ноя. 14:19

Туристические власти Турции пересмотрели прогнозы по годовому турпотоку в страну и объему доходов от путешественников, - сообщает АТОР.

"Октябрь был очень успешным. Мне поступают ежедневные отчеты из всех аэропортов и других пограничных пунктов пропуска. Мы, вероятно, приблизимся к цифрам за 2019 год или даже немного превзойдем их", – рассказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА Новости.

За январь-июль 2022 года Испания приняла на 18% меньше туристов, чем за тот же период 2019 года, Греция – на 12% меньше, Италия – на 29%, тогда как отставание Турции всего 7%, но к концу года оно сократится до 3%, - уверен Эрсой.

По доходам от туризма за первые семь месяцев года Турция уже превзошла показатели допандемийного 2019 года на 6%, а по итогам 2022 года страна заработает на туристах уже на 18% больше, чем в 2019 году.

За девять месяцев 2022 года Турция приняла 3,86 млн российских туристов, - добавил министр.