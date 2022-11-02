Казахстан ратифицировал договор с Туркменистаном о границе на Каспийском море

2 ноя. 14:00

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации договора с Туркменией о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, информирует пресс-служба главы государства.

Напомним, что договор между Казахстаном и Туркменией подписан в Ашхабаде в октябре 2021 года. Его целью является определение линии государственной границы между двумя странами на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды и смежные участки рыболовных зон. Линии разграничения построены по принципу срединной линии - общепризнанной методике, используемой в современном международном морском праве для разграничения морских пространств между государствами с противолежащими или смежными побережьями.

По информации казахстанской стороны, ратификация договора позволит обеспечить благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов и расширит добрососедские отношения между сторонами, закрепляя политическое, экономическое, социальное и культурное значение Каспийского моря. Договор завершит процесс делимитации государственной границы Казахстана на южных рубежах и станет первым в истории документом, юридически закрепляющим государственные границы на Каспийском море между прибрежными государствами, передает ТАСС.