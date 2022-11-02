В Джебраильском районе на мине подорвался мужчина

2 ноя. 13:52

В освобожденном от армянской оккупации Джебраильском районе на нерасчищенной от мин территории подорвался мужчина, - сообщили в Агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

В селе Мехдили в результате подрыва на мине пострадал сотрудник компании Improtex Industries Ильгар Ахмедов (1972 г.р.). Ему пришлось ампутировать три пальца левой руки, - передает Sputnik Азербайджан.

Напомним, по информации Генпрокуратуры Азербайджана, только за два года, прошедших с момента окончания 44-дневной войны, более 260 граждан Азербайджана погибли или получили тяжелые ранения в результате подрыва на минах.