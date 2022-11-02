Россия возобновляет участие в "зерновой сделке"

2 ноя. 13:52

Россия приняла решение возобновить свое участие в "зерновой сделке", сообщает министерство обороны РФ.

В Минобороны рассказали, что получили от Украины официальные заверения, что гуманитарный коридор по "зерновой сделке" в Черном море будет использоваться исключительно в соответствии с инициативой, в связи с чем российская сторона возвращается к реализации сделки.

В российском оборонном ведомстве отметили, что благодаря участию Организации Объединенных Наций (ООН), а также содействию Турции удалось получить письменные гарантии от Украины, что гуманитарный коридор и украинские порты не будут использоваться для введения боевых действий. Соответствующее заявление Киев накануне направил в Совместный координационный центр (СКЦ).

"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения", - сказано в заявлении.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле. Россия сообщила 29 октября о приостановке участия в "зерновой сделке".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор "МК Турция", основатель телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев, ключевую роль в восстановлении участия России в "зерновой сделке" сыграла Анкара.



"На всех уровнях турецкой политической власти были сделаны заявления, что Турция будет работать над тем, чтобы вернуть Россию в "зерновую сделку". При этом и президент Реджеп Тайип Эрдоган, и глава МИД Мевлют Чавушоглу подчеркивали, что нужно не только вернуть Россию в сделку, но и дать ей возможность реализовать свое зерно так же, как реализуется украинское. Эрдоган обратил внимание, что те возможности, которые были предоставлены Украине, не были предоставлены России. Несправедливость этой ситуации Турция подчеркивала не меньше месяца", - напомнил он.



"Теперь же, когда Россия четко обозначила свою позицию, что сформировавшееся в "зерновой сделке" положение дел неприемлемо, благодаря усилиям МИД Турции, турецкого президента и представительства в ООН удалось донести важность того, что эта несправедливость должна быть как-то исправлена. Во-первых, речь о том, чтобы зерно поставлялось бедным странам, в то время как большая его часть идет в богатые страны Европы. Во-вторых, речь о том, чтобы пошло на продажу не только украинское, но и российское зерно", - указал эксперт.



"С одной стороны, голос Москвы был услышан за счет твердости российской позиции, что она не потерпит неприемлемой ситуации и выйдет из сделки. С другой стороны, сыграли свою роль турецкие усилия: Анкара как сторонний наблюдатель занимает нейтральную позицию и подтверждает, что происходит то, о чем говорит Москва", - обратил внимание Яшар Ниязбаев.