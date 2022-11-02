Донские коммунальщики ответят в суде за некачественную воду

2 ноя. 13:26

Донские следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту поставки некачественной воды в дома жителей города Каменска-Шахтинского, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Услуги по подаче питьевой воды населению Каменска-Шахтинского предоставляют ОАО "Исток", ООО "Водоканал", а отобранные для исследования образцы питьевой воды централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ранее в следственный отдел поступила жалоба об ухудшении качества питьевой воды в Каменске-Шахтинском, подаваемой через централизованные сети водоснабжения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к его совершению, - добавили в СКР региона.