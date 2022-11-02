Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме

2 ноя. 13:05

Столичные городские службы будут работать в усиленном режиме с 4 по 6 ноября включительно в связи с празднованием Дня народного единства, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переходят в этот период на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Постоянно будут дежурить 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - цитирует ТАСС.

Далее Бирюков добавил, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По его словам, в столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в праздничные дни.