Самолет из Душанбе сел в Иркутске с лопнувшими шасси

2 ноя. 13:05

Сегодня в Иркутске аварийно приземлился пассажирский аэробус, летевший из Душанбе, - сообщил представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Аэробус аварийно приземлился в аэропорту Иркутска. Предварительно – разрушение пневматических шасси. Жертв и разрушений нет", - сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

При посадке у самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" лопнули четыре шасси, но стойки не повреждены. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту аварийной посадки.