Пашинян анонсировал структурные изменения в Армении в следующем году

2 ноя. 12:59

В 2023 году в Армении произойдут два важных структурных изменения. Об этом заявил 2 ноября в ходе своего выступления в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян.

"В 2023 году нас ожидают два важных структурных, институциональных изменения - создание министерства внутренних дел и Службы внешней разведки", - цитирует премьера ТАСС.

Он подчеркнул, что в ближайшее время законопроекты одобрит правительство, после чего они будут направлены в парламент.

Пашинян обратил внимание на то, что деятельность Службы внешней разведки не будет стандартной и похожей на работу других ведомств. По его словам, в ней будет превалировать элемент секретности. "Это делается для становления института, и здесь я надеюсь на ваше понимание и поддержку", - уточнил глава правительства.