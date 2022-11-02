Экоактивисты решили привести в порядок улицы Сочи

2 ноя. 12:49

Активисты Сочи предложили бороться с несвоевременным вывозом мусора, предложив жителям города-курорта обратиться с такой просьбой к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

"В Сочи вовремя не вывозят мусор с контейнерных площадок. Это приводит к экологическому бедствию. Несколько раз в сезон в Сочи и его пригородах случаются тропические ливни. Мощные потоки воды сносят мусор море шины, старую технику, обычный бытовой мусор", - заявляют авторы обращения, передает портал Юга.ру.

В июне на пляжи Сочи после шторма приплыли горы мусора. Мусор в море приносят и впадающие в него реки - так, горная Псахе, прежде чем впасть в Черное море в районе Мамайка, протекает через густонаселенный район. В июле прошлого года из-за ливней реки вышли из берегов, после этого с пляжей Сочи вывезли 3 тыс т отходов.

Годом ранее решить проблемы со стихийными свалками на остановках потребовали у мэрии Сочи и дорожники, однако чиновники проигнорировали их обращения.