Нацбанк Грузии назвал, когда инфляция пойдет на спад

2 ноя. 12:34

Показатель инфляции в Грузии начнет сокращаться с февраля 2023 года, сообщил журналистам президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

"Мы видим, что на мировых товарных рынках есть падение индексов, и это обязательно должно отразиться на Грузии. Вместе с тем, обменный курс лари стабилен, у которого также есть свои причины. Вам известно, что туризм довольно быстро восстановился. <...> Думаю, что эти обстоятельства обуславливают то, что с февраля начнется сокращение инфляции", - сказал он.

Далее Гвенетадзе отметил, что со второй половины следующего года инфляция приблизится к целевому показателю 3%.

Ранее «Грузстат» информировал о том, что годовая инфляция в республике в сентябре текущего года составила 11,5%.