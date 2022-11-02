Регекампф собрался покинуть бакинский "Нефтчи"

2 ноя. 12:30

Спустя четыре месяца после подписания контракта главный тренер бакинского футбольного клуба "Нефтчи" Лауренциу Регекампф может покинуть свой пост: он - один из главных кандидатов на пост главного тренера бухарестской "Стяуи".

Правда, если 47-летний специалист все же решится уйти, то румынский клуб должен будет выплатить вице-чемпиону Азербайджана компенсацию в размере 350 тыс евро, так как контракт Регекампфа с бакинцами истекает летом 2024 года, - передает Sputnik Азербайджан.

Кроме того, румынский тренер запросил у "Стяуа" ежемесячную зарплату в размере не менее 20 тыс евро, хотя, по неофициальной информации, в "Нефтчи" он получает 40 тыс евро.

Это не первый опыт работы Регекампфа в "Стяуа" – он руководил командой в сезонах 2012-14 и 2015-17, а бакинский возглавил лишь в июне 2022 года. Под его руководством клуб неудачно выступил в квалификации Лиги конференций, а в премьер-лиге Азербайджана его подопечные после 12-ти туров занимают третье место в турнирной таблице, отставая от столичного "Сабаха" на шесть очков.