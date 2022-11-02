Саудовская Аравия будет закупать в России больше молока и баранины

2 ноя. 12:27

Саудовская Аравия внесла в список российских поставщиков баранины и молочных продуктов еще трех производителей, сообщает Россельхознадзор.

"Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия расширило перечень утвержденных российских компаний, предоставив право доступа на внутренний рынок еще одному предприятию по производству баранины и двум молокоперерабатывающим предприятиям", - информирует ведомство.

Право на экспорт продукции в Саудовскую Аравию имеют восемь российских производителей баранины и 16 молокоперерабатывающих заводов.