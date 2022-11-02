Азербайджан "озеленяет" свою энергетику

2 ноя. 12:15

Азербайджан намерен и далее неукоснительно соблюдать международную программу ООН по "зеленой" трансформации, - заявил сегодня заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, отметив: принятая в 2015 году программа до 2030 года направлена на устойчивое развитие.

"В целях устойчивого развития она предусматривает применение "зеленых" технологий, возобновляемых источников энергии. На сегодня эти инструменты являются фундаментальными в реализации данной инициативы в Азербайджане. Наша страна полностью привержена соблюдению положений этой программы, и мы уже подготовили соответствующий отчет", - поведал Ахмедов, отметив: несмотря на то, что Азербайджан экспортирует энергоресурсы, для страны "зеленый" переход с точки зрения национальной стратегии продолжает оставаться приоритетным.

"Я уверен, что наша страна не только до 2030 года, но и впредь будет привержена "зеленой" трансформации", - добавил вице-премьер.