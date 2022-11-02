В Турции задержали более 20 нелегальных мигрантов

2 ноя. 12:25

В турецкой провинции Шанлыурфа, расположенной на юго-востоке Турции задержали 24 нелегальных мигранты. Об этом сообщили в региональном отделении жандармерии в провинции Шанлыурфа.

Правоохранители остановили транспортное средство с мигрантами во время проверки на дорогах в районе Суруч. В результате были задержаны 12 граждан Афганистана, 9 граждан Бангладеш и 3 гражданина Пакистана. Все они въехали на территорию Турции нелегальным путем.

Задержанных доставали в региональное отделение по делам миграции, передает агентство Anadolu.