В День столицы казахстанцы будут отдыхать четыре дня подряд

2 ноя. 11:49

Подготовлен проект постановления правительства Казахстана "О переносе дней отдыха в 2023 году".

"Перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года", - говорится в документе, передает "АиФ-Казахстан".

6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник – День столицы. Благодаря переносу в будущем 2023 году казахстанцы отдохнут 6, 7, 8 и 9 июля.

Перенос отдыха осуществляется в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни, - говорится в обосновании.