Минобороны Турции: срыв зерновой сделки чреват глобальной нестабильностью

2 ноя. 11:39

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что срыв зерновой сделки, о приостановке участия в которой объявила Россия, чреват глобальной нестабильностью. Анкара в этой связи принимает усилия на всех уровнях для выполнения стамбульских договоренностей, срок которых истекает 18 ноября.

"Если реализация сделки будет прекращена, возникнет угроза голода, особенно в бедных странах, кроме того, это чревато ростом цен на продовольствие и глобальной нестабильностью. Поэтому мы активно выступаем за продление достигнутых 22 июля договоренностей, Турция делала и будет делать все, что в ее силах, в этом вопросе", - пишет газета Milliyet.

Далее Акар отметил, что поддерживает контакты с российской и украинской сторонами.