Взрыв газа в промзоне Армавира унес две жизни

2 ноя. 11:30

Сегодня утром в краснодарском Армавире в одном из цехов завода "Армбитум", который расположен на территории северной промзоны города, во время сварочных работ произошел взрыв газа.

Начался пожар, сдетонировали пары, и ударной волной задело людей. К месту вызова направились подразделения Армавирского пожарно-спасательного гарнизона, которые за несколько минут ликвидировали открытое горение. К ликвидации пожара привлекли 23 человека личного состава и 9 единиц техники МЧС региона, - передает портал Юга.ру.

В результате происшествия два сотрудника предприятия скончались от полученных травм, - сообщает официальный телеграм-аккаунт администрации Армавира.

Сейчас на территории завода работает следственная группа.