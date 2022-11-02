Минсельхоз Грузии выполнил свои обещания виноградарям

2 ноя. 11:15

В Грузии через несколько дней завершится "Ртвели 2022", или сбор урожая винограда, - заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия.

"Процесс будет завершен в течение нескольких дней. Нашим главным обещанием было то, что сбор урожая пройдет организованно, все виноградари полностью сдадут виноград и получат прибыль. Это обещание выполнено", – сказал Шамугия, передает Sputnik Грузия.

Фермеры главного винодельческого региона страны Кахети, а также высокогорной Рачи уже полностью сдали свой урожай на заводы. В завершающейся фазе ртвели в регионе Лечхуми, - отметил министр.

От реализации винограда в рамках Ртвели-2022 более 21 тыс фермеров в Кахети заработали 250 млн лари, а в Раче – примерно 11 млн лари. В целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.