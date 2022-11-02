Коронавирус выявили еще у 6 385 россиян

2 ноя. 11:15

В России за минувшие сутки выявили 6 385 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 966, в Санкт-Петербурге - 461, в Подмосковье - 167. В Краснодарском крае - 140, в Ставропольском крае - 75, в Крыму - 39, в Дагестане - 11, в Кабардино-Балкарии - 2, в Адыгее - 7, в Карачаево-Черкесии - 8, в Чечне - 4, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 441 143.

Госпитализированы за сутки 1 320 человек. Выздоровели 10 241 пациент, за все время - 20 822 746.

Умерло за сутки 68 человек, с начала пандемии - 390 315.