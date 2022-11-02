CAS 21 ноября рассмотрит апелляции клубов России на решение ФИФА по иностранным игрокам

2 ноя. 10:57

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции восьми российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении иностранных игроков, выступающих в чемпионате России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 ноября на официальном сайте CAS.

Заседание CAS по данному вопросу состоится 21 ноября

Апелляцию на решение ФИФА подали "Зенит", "Динамо", ЦСКА, "Локомотив", "Рубин", "Сочи", "Краснодар" и "Ростов".

Напомним, 21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами на срок до 30 июня 2023 года.