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CAS 21 ноября рассмотрит апелляции клубов России на решение ФИФА по иностранным игрокам

CAS 21 ноября рассмотрит апелляции клубов России на решение ФИФА по иностранным игрокам

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции восьми российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении иностранных игроков, выступающих в чемпионате России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 ноября на официальном сайте CAS.

Заседание CAS по данному вопросу состоится 21 ноября

Апелляцию на решение ФИФА подали "Зенит", "Динамо", ЦСКА, "Локомотив", "Рубин", "Сочи", "Краснодар" и "Ростов".

Напомним, 21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами на срок до 30 июня 2023 года.

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