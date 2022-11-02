Урожай подсолнечника на Ставрополье оказался ниже прошлогоднего

2 ноя. 11:02

В Ставропольском крае подвели итоги уборки подсолнечника, в этом году собрано свыше 512 тыс тонн.

"Аграрии региона завершили уборку подсолнечника на маслосемена. Валовой сбор при средней урожайности 18,6 ц/га составил 512,7 тыс тонн", - сообщили в пресс-службе краевого Минсельхоза.

Урожай в 2021 году превысил 520 тыс т, напомнили в ведомстве.

В этом году наибольший вклад внесли Красногвардейский и Новоалександровский округа - по 12% от общекраевого валового сбора, а также Труновский округ - 11%.

Подсолнечник в России является основной масличной культурой.