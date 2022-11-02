Турция рассказала России о позиции Украины по "зерновой сделке"

2 ноя. 10:45

Турция проинформировала министра обороны России Сергея Шойгу о позиции Украины по "зерновой сделке". Об этом в интервью газете Milliyet заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он подчеркнул, что встречается с министрами обеих стран для решения возникающих проблем. "Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы приняли его опасения. Мы также провели переговоры с украинскими министрами. Проведя необходимую работу, мы передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки", - поведал глава Минобороны Турции.

Он уточнил, что на встречах с главами оборонных ведомств России и Украины отмечалась важность продолжения зерновой инициативы, которая вносит большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса. "Соглашение показывает, что все проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога и что инициативу по отгрузке зерна, которая является чисто гуманитарной деятельностью, следует держать отдельно от условий конфликта", - цитирует Акара РИА Новости.

Глава Минобороны Турции также в очередной раз призвал стороны снова сесть за стол переговоров.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле.

Россия сообщила 29 октября о приостановке участия в "зерновой сделке".