Кубанский промпарк "Достояние" начал выпускать воду и напитки

2 ноя. 10:50

В краснодарском промышленном парке "Достояние" сегодня заработал завод по производству бутилированной воды и безалкогольных напитков, который ввело в эксплуатации ООО "Кавказский бювет", - сообщает пресс-служба администрации региона.

Площадь завода превышает 46 тыс кв м, а его производственная мощность - 50 млн декалитров питьевой воды и безалкогольных напитков в год. Это питьевая вода, квас, лимонады и сокосодержащие напитки, - передает "Интерфакс".

Также инвестор завершает проектирование завода по производству картона, который также разместится в "Достоянии", - рассказал гендиректор промпарка Михаил Хоменков.

Напомним, "Достояние" - это первый в Южном федеральном округе проект, прошедший отбор на всероссийском уровне и получивший господдержку. Благодаря финансированию из федерального и краевого бюджетов на этой площадке созданы все необходимые объекты промышленной инфраструктуры, что позволит запускать в промпарке новые производства в короткие сроки при минимуме затрат резидентов.