Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

2 ноя. 10:42

Россия вышла в октябре на первое место среди экспортеров нефти в Индию, сообщает компания по отслеживанию танкерных перевозок нефти и газа по всему миру Vortexa.

"В октябре Россия поставляла в Индию 946 тыс. баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц и составляет 22% всего импорта сырой нефти в Индию. При этом на долю Ирака пришлось 20,5% октябрьских поставок в Индию, а на долю Саудовской Аравии - 16%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объем импорта сырой нефти Индией вырос в октябре по сравнению с сентябрем на 5%, а импорт из России - на 8%.