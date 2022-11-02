Турецкие военные останутся в Азербайджане еще на год

2 ноя. 10:40

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил законопроект о продлении на год мандата турецких военных в Совместном турецко-российском мониторинговом центре.

Согласно документу, турецкие военные продолжат выполнять обязательства Турции, исходящие из положений подписанного между двумя странами Соглашения о стратегическом партнерстве и взаимопомощи. Они будут обеспечивать соблюдение перемирия на освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территориях, а также предотвращать нарушения данного перемирия.

Срок мандата продлен с 17 ноября 2022 года.