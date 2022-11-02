СМИ: в Баку построят более тысячи новых жилых домов

2 ноя. 10:36

В столице Азербайджана снесут более тысячи ветхих домов, вместо которых построят новые современные жилые здания, - сообщил в интервью телеканалу Xəzər TV глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.

"Дома, как и люди, их жизнь имеет свое начало и свой конец. Здания, которые полностью отработали свой ресурс, будут снесены. Для этого подготовлена специальная программа. Она охватит 9-этажные, 5-этажные, построенные в советское время, которые пришли в аварийное состояние. На их месте будут возведены новые жилые дома", - рассказал Азизов, передает Sputnik Азербайджан.

В домах, подлежащих сносу, проживает около 100-200 тыс семей, все они будут переселены, - добавил градоначальник.

Напомним, генеральный план Баку на 2020-2040 годы, подготовленный Госкомитетом по градостроительству и архитектуре, предусматривает в том числе такие важные изменения, как зонирование территории, строительство новых инженерно-коммуникационных систем, обновление транспортной инфраструктуры.