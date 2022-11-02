В Новороссийске лечат обгоревшую черепаху 

2 ноя. 10:20

В Новороссийске проходит реабилитацию пострадавшая при пожаре черепаха. Ранее сообщалось, что месяц назад в прилагунье произошел пожар, экологи нашли трех обгоревших, но еще живых черепах. Их передали ветеринарам. По словам врача-экзотолога, к которой после пожара привезли трех черепах Никольского, две вскоре погибли, а одна продолжает бороться за жизнь.

«Повреждения у них были очень серьёзные: ожоги верхних дыхательных путей, копоть в верхних дыхательных и нижних дыхательных путях, ожоги глаз с частичной их потерей, частичная потеря конечностей на фоне очень глубоких ожогов 4 степени», - рассказала она в беседе с «Новороссийским рабочим».