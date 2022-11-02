Азербайджан и Армения займутся делимитацией границы в Брюсселе

2 ноя. 10:05

В столице Бельгии Брюсселе завтра, 3 ноября, пройдет 3-е заседание комиссии по делимитации между Азербайджаном и Арменией.

Баку на встрече будет представлять вице-премьер Шахин Мустафаев, Ереван представит вице-премьер Мгер Григорян.

Напомним, вице-премьеры Азербайджана и Армении уже встречались на границе между двумя странами накануне в формате работы комиссии по делимитации 23 мая, второе заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации и демаркации границы Азербайджана и Армении прошло 30 августа в Москве.