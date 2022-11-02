Новые генконсульства России появятся в Беларуси, Казахстане, Узбекистане

2 ноя. 10:09

В МИД России сообщили о планах по открытию генконсульств в Гродно, Актау и Самарканде, а также на Бали и Мальдивах, пишет РИА Новости.

"В конкретном плане в настоящее время прорабатываются вопросы об открытии генеральных консульств России в Гродно (Беларусь), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (остров Бали, Индонезия)", - сообщил замглавы российского МИД Евгений Иванов.

Консульское присутствие РФ будет укреплено в регионах с крупными российскими диаспорами, а также в популярных у российских туристов регионах.