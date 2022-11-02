Экопромышленные парки появятся в Ставропольском и Краснодарском краях

2 ноя. 9:58

Правительство РФ выделило 9,4 млрд рублей на создание восьми экопромышленных парков в российских регионах, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Субсидия будет предоставлена в виде имущественного взноса РЭО, который вложит сумму в уставной капитал ООО "Экологический цифровой оператор" - компании-застройщика. Это будут капитальные вложения в строительство объектов инфраструктуры, включающие электроснабжение, дороги, водоотведение, газоснабжение, а также научно-технического центра", - рассказал гендиректор "Российского экологического оператора" (ППК "РЭО") Денис Буцаев.

Экопромышленные парки должны появиться к 2024 году в Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, Подмосковье, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях.

Ожидается, что парки позволят ежегодно "вовлекать в хозяйственный оборот" до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов.