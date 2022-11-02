Россия готова локализовать в Азербайджане производство сельхозтехники

2 ноя. 9:57

За совместной разработкой и производством Россией и Азербайджаном сельхозтехники очень большое будущее и хорошие перспективы, тем более что у РФ в части автомобилестроения накоплен очень хороший опыт во взаимодействии с азербайджанскими партнерами, - заявил торговый представитель России в Баку Руслан Мирсаяпов.

"Как известно, такие автомобили, как "Урал", "КамАЗ" и "Газель", собираются в Азербайджане. Были обсуждения касательно локализации производства комбайнов. Сейчас наши российские компании пристально смотрят на возможности промышленных парков Азербайджана в части производства отдельных деталей для нужд российских товаропроизводителей", - рассказал Мирсаяпов, передает Sputnik Азербайджан.

Очевидна заинтересованность российской стороны в локализации в Азербайджане, в том числе для выхода на рынки третьих государств, поскольку, становясь продукцией Made in Azerbaijan, компаниям будет проще доказывать, что они нужны и востребованы здесь, и сервисные возможности в наличии, что очень важно для аграриев.

На площадке Астраханского делового центра в Баку 3-4 ноября ожидается проведение специализированной выставки "Российско-Азербайджанский День поля", в которой будут участвовать 14 российских компаний, представляющие сферы сельскохозяйственного машиностроения, информационных технологий в сельском хозяйстве, производства различных комплектующих и механизмов для аграриев.

"Планируется участие в работе мероприятия официальной делегации от министерства промышленности и торговли России: приедет директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения ведомства Мария Елкина. Это человек, который в Минпромторге России курирует направление сельскохозяйственного и пищевого машиностроения", - поведал Мирсаяпов.