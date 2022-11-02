Казахстан ждут снега и дожди

2 ноя. 9:51

Синоптики Казгидромета прогнозируют осадки и усиление ветра на ближайшие три дня, так как погоду Казахстана будет определять малоподвижный Северо-западный циклон с большими запасами влаги.

Он принесет с собой неустойчивую погоду с осадками в виде дождя и снега.

Днем четвертого и ночью пятого ноября на северо-западе, севере, а также в горных и предгорных районах юга, юго-востока республики ожидаются сильные осадки.

Пятого ноября ночью на юго-западе Казахстана пройдут ливни. Возможен туман, гололед, усиление ветра в северо-западных, северных регионах с низовой метелью. Резких изменений в температурном фоне по Казахстану не ожидается.