Казахстан защитит трудовых мигрантов в стране

2 ноя. 9:33

Власти Казахстана планируют разработать закон "О противодействии торговле людьми", который укрепит защиту трудовых мигрантов, - сообщил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

Сейчас казахстанские правоохранители ведут только борьбу с последствиями проблемы торговли людьми, а вся официальная статистика – лишь "верхушка айсберга".

"По данным международных и неправительственных организаций, количество пострадавших от эксплуатации в разы превышает число уголовных дел. Скажем откровенно, что на протяжении многих лет никто предметно и комплексно этой проблемой не занимался. Не осуществлялся анализ истинных причин и условий, способствующих таким преступлениям. Сейчас мы не имеем полного представления о жертвах торговли людьми", - сказал глава МВД республики, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас МВД страны перестраивает свою работу на проблемно-ориентированный подход. Пересматриваются вопросы установления партнерских отношений с общественными институтами, солидарной ответственностью госорганов. И этот принцип должен быть применен при выработке подходов в противодействии торговле людьми.

Министр заявил, что для устранения белых пятен в правоприменении и разрабатывается такой законопроект.

Новый законопроект утверждает правовой статус межведомственной и региональных комиссий по противодействию торговле людьми. Они смогут оказывать правовое воздействие на общественные отношения в этой сфере. Их рекомендации будут учитывать в правительственном плане.