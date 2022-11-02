Запасы газа в Европе приблизились к 95%

2 ноя. 9:32

По итогам октября европейские ПХГ заполнены почти на 95%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Закачка в октябре стала рекордной для этого месяца - 8,8 млрд куб м, отбор был минимальным за три года - 1,9 млрд куб м, этому способствовала аномально теплая погода в Европе.

Сейчас в ПХГ ЕС находится порядка 102,3 млрд кубометров газа. Больше всего газа (100%) запасли Франция, Португалия, Бельгия. Минимально заполнены ПХГ Латвии (57,49%), Венгрии (85,51%), Болгарии (90,11%). При этом ПХГ в Латвии отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран: Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии.