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Путин поручил ускорить развитие курорта «Архыз»

Путин поручил ускорить развитие курорта «Архыз»

Президент России Владимир Путин поручил ускорить реализацию проекта по привлечению якорного инвестора для строительства объектов туристической инфраструктуры на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики ускорить начало реализации пилотного проекта, предусматривающего привлечение стратегического инвестора на условиях приобретения им пакета акций акционерного общества „Управляющая компания Архыз“ и выполнения инвестиционных обязательств по строительству до 1 января 2030 года объектов туристской инфраструктуры», - указано  в перечне поручений президента по итогам сентябрьского заседания Госсовета по развитию туризма, опубликованном на сайте Кремля.

ОЭЗ «Архыз» - это пилотный проект новой модели взаимодействия государства и бизнеса.

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