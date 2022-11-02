Путин поручил ускорить развитие курорта «Архыз»

2 ноя. 9:19

Президент России Владимир Путин поручил ускорить реализацию проекта по привлечению якорного инвестора для строительства объектов туристической инфраструктуры на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики ускорить начало реализации пилотного проекта, предусматривающего привлечение стратегического инвестора на условиях приобретения им пакета акций акционерного общества „Управляющая компания Архыз“ и выполнения инвестиционных обязательств по строительству до 1 января 2030 года объектов туристской инфраструктуры», - указано в перечне поручений президента по итогам сентябрьского заседания Госсовета по развитию туризма, опубликованном на сайте Кремля.

ОЭЗ «Архыз» - это пилотный проект новой модели взаимодействия государства и бизнеса.